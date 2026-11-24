Суд в Ставрополе рассмотрит дело о мошенничестве при продаже коллекционной монеты
Суд в Ставрополе рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при продаже серебряной монеты императорских времен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Следствие установило, что фигурант — 44-летний житель Сочи — нашел на специализированной интернет-площадке объявление о продаже монеты и рассчитывал выкупить ее, чтобы затем перепродать дороже. Одновременно он разместил собственное предложение о продаже.
Покупателем стал 54-летний житель Ставрополя. После победы в аукционе он связался с фигурантом и перевел ему 112 тыс. руб. Однако настоящий владелец монеты отказался от сделки. Получить ее фигурант не смог, а полученный аванс, по данным следствия, уже потратил.
Уголовное дело направлено в суд.