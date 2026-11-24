Покупателем стал 54-летний житель Ставрополя. После победы в аукционе он связался с фигурантом и перевел ему 112 тыс. руб. Однако настоящий владелец монеты отказался от сделки. Получить ее фигурант не смог, а полученный аванс, по данным следствия, уже потратил.