В Челябинской области интерес к спортивным трансляциям вырос на 21%
В Челябинской области на фоне допуска российских атлетов к международным стартам зафиксирован существенный рост интереса к онлайн-трансляциям спортивных соревнований. С октября интернет-трафик жителей региона на сайт телеканала «Матч ТВ» подскочил на 21%, а интерес к профильным спортивным новостям вырос на 5%. Такие данные изаднию «Ъ-Южный Урал» приводят аналитики телеком-оператора «МегаФон» на основе исследования обезличенного интернет-трафика.
Больше всего интерес вырос среди молодежи: пользователи в возрасте от 18 до 24 лет в октябре нарастили объем потребления спортивного видеоконтента в 2,3 раза по сравнению с сентябрем. Абоненты в категории 25–34 лет стали смотреть трансляции и записи соревнований чаще на 80%, а интерес южноуральцев в возрасте 45–54 лет к спортивным баталиям в сети вырос на 34%.
Основную долю зрителей по-прежнему составляют мужчины (79%), однако темпы прироста женской аудитории турниров осенью оказались втрое выше (+33% против +10% у мужчин). Пиковые нагрузки на спортивные ресурсы были зафиксированы 8 ноября во время этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае и соревнований «Золото Урала» в Екатеринбурге. Также заметный всплеск трафика вызвали трансляции чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане в конце октября.