Больше всего интерес вырос среди молодежи: пользователи в возрасте от 18 до 24 лет в октябре нарастили объем потребления спортивного видеоконтента в 2,3 раза по сравнению с сентябрем. Абоненты в категории 25–34 лет стали смотреть трансляции и записи соревнований чаще на 80%, а интерес южноуральцев в возрасте 45–54 лет к спортивным баталиям в сети вырос на 34%.