Российско-китайский центр ИИ предложено создать в Нижнем Новгороде
Создание российско-китайского центра в области искусственного интеллекта для промышленности, медицины и беспилотных систем рассматривается как перспективное направление сотрудничества Нижегородской области с зарубежными партнерами, сообщила зампредседателя областного правительства Екатерина Солнцева на международном фестивале «Наука 0+». Центр может быть создан на базе университета «Неймарк» в Нижнем Новгороде, отметила она.
Другими направлениями сотрудничества являются совместные проекты в области химии, микроэлектроники, фотоники, квантовых технологий и транспорта. Также власти предложили развивать научно-популярный туризм и взаимные визиты студентов на научные и высокотехнологичные предприятия.
Ранее в правительстве отмечали, что в Нижегородской области планируется создать российско-индийский центр компетенций в сфере ИИ, второй филиал расположится в Нью-Дели.