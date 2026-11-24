Создание российско-китайского центра в области искусственного интеллекта для промышленности, медицины и беспилотных систем рассматривается как перспективное направление сотрудничества Нижегородской области с зарубежными партнерами, сообщила зампредседателя областного правительства Екатерина Солнцева на международном фестивале «Наука 0+». Центр может быть создан на базе университета «Неймарк» в Нижнем Новгороде, отметила она.