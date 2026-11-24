На Театральном спуске Ростова изымают участки под дорогу
Администрация Ростова-на-Дону продолжает изъятие земельных участков для строительства дороги в границах Театрального спуска. Как сообщили «Ведомости Юг» в мэрии, решения об изъятии уже приняты в отношении 16 участков. Всего для первого этапа развития территории городу нужно выкупить 61 участок полностью и еще девять — частично.
Первый этап проекта предполагает не только новую магистраль, но и непрерывную прогулочную зону до набережной. Дорога пройдет в створе переулков Чувашский и Краснофлотский до улицы Орловской; документация утверждена еще в 2021 году. Второй этап предусматривает строительство автодорог от улицы Орловской до улицы Закруткина. По предварительной оценке 2024 года, стоимость проекта составляла 1,4 млрд рублей; как она изменилась в текущих ценах, в мэрии не ответили.
Театральный спуск — территория в центре Ростова, где в 2017 году сгорело несколько жилых кварталов. После пожара власти анонсировали масштабную реконструкцию: новую магистраль, пешеходную эспланаду, зоны отдыха и смотровые площадки. Реализацию проекта сдерживает длительная процедура выкупа участков. Жилищное строительство на этой территории больше не допускается.