Первый этап проекта предполагает не только новую магистраль, но и непрерывную прогулочную зону до набережной. Дорога пройдет в створе переулков Чувашский и Краснофлотский до улицы Орловской; документация утверждена еще в 2021 году. Второй этап предусматривает строительство автодорог от улицы Орловской до улицы Закруткина. По предварительной оценке 2024 года, стоимость проекта составляла 1,4 млрд рублей; как она изменилась в текущих ценах, в мэрии не ответили.