В Пятигорске полицейские возбудили два уголовных дела в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ (ст. 234 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.