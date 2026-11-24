В Пятигорске задержали мужчину с партией сильнодействующим веществом в более 5,6 кг
В Пятигорске полицейские возбудили два уголовных дела в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ (ст. 234 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По данным полиции, оперативники получили информацию о том, что подозреваемый собирается забрать посылку с сильнодействующими препаратами. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться и выбросил посылку, но был задержан.
При обыске его дома правоохранители изъяли банку с порошкообразным веществом, капсулятор, 30 тыс. пустых капсул, упаковочные материалы, вакууматор и электронные весы. Общая масса изъятых препаратов превышает 5,6 кг.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.