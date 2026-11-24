Закон о госсобственности Нижегородской области изменят ради Фонда защиты детей
Заксобрание Нижегородской области рассмотрит поправки к закону об осуществлении права госсобственности, которые позволят предоставить помещения в безвозмездное пользование Фонду защиты детей. Проект изменений опубликован в базе заксобрания.
В нем отмечается, что в июне 2026 года президент Владимир Путин поручил властям в регионах проработать вопрос организации работы региональных отделений фонда. В связи с этим разработан проект поправок к областному законодательству.
Также изменения позволят компенсировать снос гаража Нижегородского научно-исследовательского института гигиены и профпатологии Роспотребнадзора в рамках комплексного развития территории на улицах Большой Печерской, Максима Горького, Сеченова, Тургенева, Ковалихинский Овраг и Бойновского переулка в центре Нижнего Новгорода. Взамен власти предоставят места в автобазе управделами правительства.