Дендропарк на Первомайской в Екатеринбурге открыли для посещения
Власти Екатеринбурга сняли запрет на посещение дендропарка на ул. Первомайской в связи с проводившейся реконструкцией, сообщили в пресс-службе дендропарка.
«Нам разрешили открыть парк на Первомайской — и мы открываемся для вас! Приходите гулять, дышать свежим воздухом и наслаждаться любимыми аллеями. Парк замер и ждет вас с нетерпением»,— говорится в сообщении.
Дендропарк на ул. Первомайская был закрыт с конца августа. Доступ посетителям запрещался из-за того, что движение строительной техники сопряжено с высоким риском получения травм. Реконструкцию собирались выполнить по максимуму до наступления холодов, однако сроки открытия сдвигались на 15 ноября, а затем на 30 ноября. На начало октября работы в парке были завершены на 80%.