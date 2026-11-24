На новогоднее оформление районов Сочи выделили 8,2 млн рублей
Администрации четырех районов Сочи получат 8,2 млн руб. на новогоднее оформление территорий к праздникам 2026–2027 годов. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил заместитель главы города Петр Северов.
Средства направят на ремонт и украшение существующих новогодних елей, установленных на площадях у районных домов культуры и в сельских округах. Также предусмотрена закупка елочных игрушек, гирлянд и новых флагов.
По словам господина Северова, объем финансирования практически не изменился по сравнению с предыдущими годами.
«Ъ-Сочи» писал, что на праздничное оформление Сочи к Новому году и Рождеству в сезоне 2026–2027 годов предусмотрено 23 млн руб. Это почти на 40% больше, чем в сезоне 2025–2026 годов, когда на эти цели выделили 16,4 млн руб.