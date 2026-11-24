Сочи увеличит расходы на новогоднее оформление почти на 40%
На праздничное оформление Сочи к Новому году и Рождеству в сезоне 2026–2027 годов предусмотрено 23 млн руб. Это почти на 40% больше, чем в сезоне 2025–2026 годов, когда на эти цели выделили 16,4 млн руб., сообщил «Ъ-Сочи» заместитель главы Сочи Петр Северов.
Он отметил, что средства направят на ремонт, реконструкцию, монтаж и демонтаж новогодних елок, украшений и световых конструкций. В частности, на четырех малых архитектурных формах заменят цифру «6» на «7».
По словам господина Северова, с учетом бюджетных приоритетов и удорожания закупки и обслуживания оборудования город намерен максимально использовать украшения, приобретенные в предыдущие годы. Дополнительно для главной елки на площади Флага закуплены новый шатер, гирлянда и игрушки. Также обновят иллюминацию на улице Навагинской.
Администрациям четырех районов Сочи на новогоднее оформление выделено еще 8,2 млн руб. Эти средства направят на ремонт и украшение существующих елок, а также приобретение игрушек, гирлянд и флагов.