На праздничное оформление Сочи к Новому году и Рождеству в сезоне 2026–2027 годов предусмотрено 23 млн руб. Это почти на 40% больше, чем в сезоне 2025–2026 годов, когда на эти цели выделили 16,4 млн руб., сообщил «Ъ-Сочи» заместитель главы Сочи Петр Северов.