В Ставропольском крае суд назначил четыре года лишения свободы местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве на сумму более 5,4 млн руб. По версии следствия, она вместе с руководителями кредитного потребительского кооператива из Невинномысска привлекала деньги граждан под обещание доходности не менее 24% годовых. Об этом сообщили в прокуратуре региона.