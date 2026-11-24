Жительницу Ставрополья приговорили к четырем годам колонии за финансовую пирамиду
В Ставропольском крае суд назначил четыре года лишения свободы местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве на сумму более 5,4 млн руб. По версии следствия, она вместе с руководителями кредитного потребительского кооператива из Невинномысска привлекала деньги граждан под обещание доходности не менее 24% годовых. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как установил суд, в сентябре 2022 года ставропольчанка вступила в сговор с двумя руководителями кооператива. Они искали вкладчиков и заключали с ними соглашения о передаче средств финансовой организации. Полученные деньги сообщники использовали по своему усмотрению, фактически выстроив финансовую пирамиду.
Потерпевшими по делу признаны четыре человека. Общий ущерб превысил 5,4 млн руб.
Женщину признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Уголовные дела в отношении двух руководителей кооператива выделены в отдельное производство.