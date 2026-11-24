Эксперт: в 2026 году в Сочи не вышло ни одного нового проекта жилой недвижимости
В 2026 году в Сочи не стартовал ни один проект многоквартирного жилья. Предложение на первичном рынке формируют комплексы, запущенные в предыдущие годы, рассказала «Ъ-Сочи» директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
Она отметила, что развитие первичного рынка жилья в городе ограничено дефицитом земельных участков, которые можно использовать под комплексную застройку.
В результате объем строительства остается низким. По данным на ноябрь 2026 года, он составляет 281 тыс. кв. м и за год практически не изменился.
Часть девелоперской активности сместилась в сегмент апарт-отелей, добавила эксперт.