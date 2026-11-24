В Сочи распродано 24% строящегося жилья
В 2026 году в строящихся жилых комплексах Сочи продано 24% квартир. Это существенно ниже нормального для рынка уровня в 40–50%, рассказала «Ъ-Сочи» директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
Она сообщила, что за 10 месяцев 2026 года в строящихся домах было продано менее 500 квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос сократился на 36%.
Основным фактором замедления продаж эксперт называет высокую цену недвижимости. Средняя цена реализованного квадратного метра в 2026 году составила 368 тыс. руб. (+11% год к году).
При этом объем строящегося жилья в Сочи практически не изменился. По данным на ноябрь, он составляет 281 тыс. кв. м. Девелоперская активность остается низкой из-за дефицита земельных участков, пригодных для комплексного жилищного строительства.