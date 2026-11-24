Квадратный метр в новостройках Сочи за год подорожал на 11%
В 2026 году средняя цена проданного квадратного метра в новостройках Сочи составила 368 тыс. руб. Это на 11% выше показателя прошлого года, сообщила «Ъ-Сочи» директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
Рост стоимости произошел на фоне ограниченного предложения. Объем строительства жилья в городе, по данным на ноябрь, составляет 281 тыс. кв. м. За последний год показатель практически не изменился.
Основной причиной низкой девелоперской активности остается дефицит земельных участков, пригодных для комплексного жилищного строительства.