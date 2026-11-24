Подозреваемый в подготовке теракта в Кисловодске действовал по указанию террористов
Подозреваемый в подготовке теракта в синагоге в Кисловодске, по данным спецслужб, действовал по указанию участников международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Благодаря профессиональным и своевременным действиям сотрудников краевого управления ФСБ удалось не допустить трагедии, сохранить жизни людей», — отметил губернатор.