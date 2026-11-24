Возрастная закономерность прослеживается отчетливо: чаще всего «серые» схемы отвергают ростовчане старше 45 лет. Кроме того, чаще против зарплат в конверте выступают жители города с доходом от 150 тыс. рублей в месяц — среди тех, кто зарабатывает меньше, доля готовых к неоформленным отношениям с работодателем выше.