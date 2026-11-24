Только 39% ростовчан готовы работать за зарплату в конверте
Готовность ростовчан к трудоустройству с «серой» зарплатой выяснили аналитики рекрутингового сервиса SuperJob. Согласились бы на работу с зарплатой в конверте 39% респондентов, отказались — 41%, еще 20% затруднились с ответом.
Гендерный расклад оказался неоднозначным: против неоформленных выплат выступили 37% мужчин и 45% женщин, а потенциально допускают такое трудоустройство, напротив, 44% представителей сильного пола против 34% горожанок.
Возрастная закономерность прослеживается отчетливо: чаще всего «серые» схемы отвергают ростовчане старше 45 лет. Кроме того, чаще против зарплат в конверте выступают жители города с доходом от 150 тыс. рублей в месяц — среди тех, кто зарабатывает меньше, доля готовых к неоформленным отношениям с работодателем выше.