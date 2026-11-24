Средний размер автокредита на Ставрополье за год вырос на 16,7%
В Ставропольском крае средний размер выданного автокредита в октябре 2026 года достиг 1,61 млн рублей против 1,38 млн руб. годом ранее — рост составил 16,7%. Данные по итогам месяца привело Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В общероссийской картине край занял 15-е место среди 30 субъектов — лидеров по объемам автокредитования.
В среднем по стране средний чек по автокредитам в октябре составил 1,67 млн руб.: рост к октябрю 2025 года — 10,8% (тогда — 1,51 млн руб.), к сентябрю — 5,1% (1,59 млн руб.).
Лидерами топ-30 по среднему размеру займа в октябре стали Москва (2,14 млн руб.), Московская область (1,96 млн), Санкт-Петербург (1,87 млн руб.), а также Новосибирская (1,79 млн руб.) и Тюменская с автономными округами (1,78 млн руб.) области. Из соседей по ЮФО Краснодарский край показал 1,73 млн рублей (плюс 9,5% за год), Ростовская область — 1,65 млн руб. (плюс 10,7%).
По темпам прироста среднего чека за год Ставропольский край вошел в число регионов с наиболее заметной динамикой: 16,7% — девятый результат среди регионов топ-30. Выше показатель лишь в Татарстане (плюс 19,4%), Саратовской (плюс 18,5%), Чувашской (плюс 17,6%) и Удмуртской (плюс 17,3%) республиках, Рязанской (плюс 16,9%) и Самарской областях (плюс 16,8%). Сдержаннее всего средний чек рос в Иркутской (плюс 3,2%) и Омской (плюс 3,4%) областях, а также в Москве (плюс 5,4%).