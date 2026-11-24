По темпам прироста среднего чека за год Ставропольский край вошел в число регионов с наиболее заметной динамикой: 16,7% — девятый результат среди регионов топ-30. Выше показатель лишь в Татарстане (плюс 19,4%), Саратовской (плюс 18,5%), Чувашской (плюс 17,6%) и Удмуртской (плюс 17,3%) республиках, Рязанской (плюс 16,9%) и Самарской областях (плюс 16,8%). Сдержаннее всего средний чек рос в Иркутской (плюс 3,2%) и Омской (плюс 3,4%) областях, а также в Москве (плюс 5,4%).