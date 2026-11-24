Средний размер автокредита на Дону приблизился к 1,65 млн рублей
В Ростовской области средний размер выданного автокредита в октябре 2026 года составил 1,65 млн руб. — на 10,7% больше, чем годом ранее, когда показатель равнялся 1,49 млн руб. Такие данные по итогам месяца привело Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В общероссийской картине донской регион занял 11-е место среди 30 субъектов — лидеров по объемам автокредитования.
В среднем по стране средний чек по автокредитам в октябре достиг 1,67 млн руб.: рост к октябрю 2025 года составил 10,8% (тогда — 1,51 млн руб.), к сентябрю — 5,1% (1,59 млн руб.).
Максимальные средние размеры кредитов среди регионов топ-30 в октябре зафиксированы в Москве (2,14 млн руб.), Московской области (1,96 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,87 млн руб.), а также в Новосибирской (1,79 млн руб.) и Тюменской с автономными округами (1,78 млн руб.) областях. Соседний по ЮФО Краснодарский край показал 1,73 млн руб. (плюс 9,5% за год).
Быстрее всего средний чек за год рос в Татарстане (плюс 19,4%), Саратовской (плюс 18,5%), Чувашской (плюс 17,6%) и Удмуртской (плюс 17,3%) республиках и Рязанской области (плюс 16,9%). Сдержаннее всего динамика в Иркутской (плюс 3,2%) и Омской (плюс 3,4%) областях, а также в Москве (плюс 5,4%).