Быстрее всего средний чек за год рос в Татарстане (плюс 19,4%), Саратовской (плюс 18,5%), Чувашской (плюс 17,6%) и Удмуртской (плюс 17,3%) республиках и Рязанской области (плюс 16,9%). Сдержаннее всего динамика в Иркутской (плюс 3,2%) и Омской (плюс 3,4%) областях, а также в Москве (плюс 5,4%).