Каслинский завод литья хотят признать банкротом за долг в 12 млн рублей
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан просит признать банкротом ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья». Долг заявлен в размере 12,3 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.
Налоговый орган подал иск в Арбитражный суд Челябинской области. Инспекция просит ввести в отношении предприятия процедуру наблюдения и утвердить арбитражным управляющим члена «Альянс Управляющих» Валерия Коровкина. Структура и происхождение долга на данный момент неизвестны. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 21 декабря.