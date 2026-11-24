Налоговый орган подал иск в Арбитражный суд Челябинской области. Инспекция просит ввести в отношении предприятия процедуру наблюдения и утвердить арбитражным управляющим члена «Альянс Управляющих» Валерия Коровкина. Структура и происхождение долга на данный момент неизвестны. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 21 декабря.