Среди других южных субъектов, вошедших в выборку, заметнее всего хлеб прибавил в цене на Ставрополье — на 15%, до 89 рублей. В Астраханской области стоимость выросла на 14%, до 67 рублей, в Волгоградской — на 8%, до 84 рублей. Самый дорогой ржано-пшеничный хлеб в октябре зафиксирован в Вологодской области — 105 рублей (минус 3% за год), самый дешевый — в Кировской области, 43 рубля (плюс 9%).