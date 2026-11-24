Хлеб в Ростовской области за год подорожал в пять раз быстрее, чем по стране
Средняя розничная цена ржано-пшеничного хлеба весом 300 граммов в Ростовской области в октябре 2026 года достигла 95 рублей, прибавив 37% за год. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».
Темпы роста на Дону более чем в пять раз опередили среднероссийские: в целом по стране аналогичная упаковка за год подорожала на 7%, до 77 рублей.
Среди других южных субъектов, вошедших в выборку, заметнее всего хлеб прибавил в цене на Ставрополье — на 15%, до 89 рублей. В Астраханской области стоимость выросла на 14%, до 67 рублей, в Волгоградской — на 8%, до 84 рублей. Самый дорогой ржано-пшеничный хлеб в октябре зафиксирован в Вологодской области — 105 рублей (минус 3% за год), самый дешевый — в Кировской области, 43 рубля (плюс 9%).
В разрезе торговых сетей максимальная средняя цена отмечена во «ВкусВилле» — 139 рублей (плюс 6%), минимальная — в сети «Абсолют», 41 рубль (плюс 16%). В расчетах аналитики учитывали средние цены в рознице с учетом акций.