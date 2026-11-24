По итогам девяти месяцев 2026 года на крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 5,78% регионального производства молока. При этом численность фуражного стада сокращается во всех категориях хозяйств. На 1 октября в сельхозорганизациях содержалось 120,19 тыс. коров — на 5,72 тыс. меньше, чем годом ранее. В личных подсобных хозяйствах насчитывалось 43,5 тыс. голов (снижение на 4,41 тыс.), в КФХ — 24,11 тыс. (на 780 голов меньше).