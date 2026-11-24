За 5 лет доля агропредприятий в производстве молока на Кубани выросла до 76,5%
Доля сельскохозяйственных организаций в производстве молока на Кубани за пять лет выросла с 70 до 76,47%. Одновременно вклад личных подсобных хозяйств в валовой надой сократился с 24 до 17,73%. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
По итогам девяти месяцев 2026 года на крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 5,78% регионального производства молока. При этом численность фуражного стада сокращается во всех категориях хозяйств. На 1 октября в сельхозорганизациях содержалось 120,19 тыс. коров — на 5,72 тыс. меньше, чем годом ранее. В личных подсобных хозяйствах насчитывалось 43,5 тыс. голов (снижение на 4,41 тыс.), в КФХ — 24,11 тыс. (на 780 голов меньше).
Несмотря на сокращение поголовья, крупные и средние сельхозпредприятия наращивают продуктивность стада. За январь—сентябрь надой на одну корову увеличился на 198 кг и достиг 8 121 кг.
По итогам 2026 года регион рассчитывает произвести 1,7 млн тонн сырого молока, что соответствует целевым показателям краевого агропромышленного комплекса. В 2027 году власти намерены сохранить производство не ниже текущего уровня. При благоприятном сценарии его рассчитывают увеличить за счет ввода новых животноводческих комплексов и модернизации действующих ферм.