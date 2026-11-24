В Кисловодске из-за аварийных работ ограничат подачу воды на 13 улицах
В Кисловодске сегодня, 24 ноября, временно ограничат подачу холодной воды на 13 улицах. Причиной стали аварийно-ремонтные работы на улице Фоменко, сообщил глава города Евгений Моисеев в своих соцсетях.
Отключение продлится с 10:00 до 17:00 и затронет 490 абонентов, а также котельную на улице Фоменко, СОШ № 9, детский сад № 20, детскую музыкальную школу № 2 и железнодорожное депо «Минутка».
Без воды останутся улицы Фоменко, Двадненко, Романенко, Калинина, Главная, Победы (дом 59), Энгельса, Школьная, Набережная (дом 14), Белоглинская и Железнодорожная, а также переулки Калинина и Школьный.
Отмечается, что подвоз воды организуют по заявкам.