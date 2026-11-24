Улица, идущая от Звездной в направлении Шершневского водохранилища, названа Заречной. На ней размещен только один дом, и отсутствие наименования не позволяло его владельцу получать почту и вызывать экстренные службы. Также в городе появился Курортный проспект — отрезок вдоль береговой линии Шершней в границах улиц имени младшего сержанта Сухарева, Просторной и Набережной.