Сбор винограда в Ставропольском крае может сократиться почти на 11%
В Ставропольском крае по итогам 2026 года прогнозируют собрать более 34 тыс. тонн винограда. Это на 10,5% меньше показателя прошлого года и на 14,1% — уровня 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в региональном Минсельхозе.
В 2025 году валовый сбор винограда в крае составил 38 тыс. тонн против 39,6 тыс. тонн годом ранее. На текущий момент аграрии собрали 19,7 тыс. тонн, уборочная кампания продолжается.
Более 72,5% общего объема производства приходится на сельскохозяйственные организации, 18,8% — на крестьянские (фермерские) хозяйства, еще 8,7% — на личные подсобные хозяйства.
Общая площадь виноградных насаждений в сельхозорганизациях и КФХ региона составляет около 4,6 тыс. га, из которых 3,7 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Около 65% виноградников сосредоточено в Буденновском, Левокумском и Петровском округах.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в 2026 году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия в Ставропольском крае составил 73,1 млн руб. Это на 58,4% меньше, чем в предыдущем году, когда на развитие отрасли направили 175,8 млн руб. В 2024 году финансирование отрасли составляло 166,3 млн руб.
В регионе продолжается реализация инвестиционного проекта ПАО «Левокумское»: с 2023 года предприятие заложило 390 га виноградников и модернизировало завод по производству винодельческой продукции. До конца 2027 года компания планирует заложить еще 100 га.