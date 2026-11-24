В Ставропольском крае по итогам 2026 года прогнозируют собрать более 34 тыс. тонн винограда. Это на 10,5% меньше показателя прошлого года и на 14,1% — уровня 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в региональном Минсельхозе.