Как уточнили представители оператора, на данный момент в регионе работают 10 локаций, где можно пользоваться новой сетью. Половина из них сосредоточена в столице республике – Владикавказе. Охвачена значительная часть центра в районе проспекта Коста, стадион ФК «Алания», частный сектор на окраинах Владикавказа. Остальные объекты связи расположены в Пригородном районе республики. В частности, в селах Камбилеевское, Михайловское, Октябрьское.