В Северной Осетии на частотах LTE запустили сеть 5G
В Северной Осетии – Алании МТС включила 5G в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Как сообщает пресс-служба компании, новый стандарт связи стал доступен в отдельных районах Владикавказа, а также селах Пригородного района, а регион стал первым среди республик Северного Кавказа, где заработала сеть пятого поколения.
Как уточнили представители оператора, на данный момент в регионе работают 10 локаций, где можно пользоваться новой сетью. Половина из них сосредоточена в столице республике – Владикавказе. Охвачена значительная часть центра в районе проспекта Коста, стадион ФК «Алания», частный сектор на окраинах Владикавказа. Остальные объекты связи расположены в Пригородном районе республики. В частности, в селах Камбилеевское, Михайловское, Октябрьское.
Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года.
МТС начала поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.
Как отметил директор МТС в Республике Северная Осетия – Алания Артур Караев, переход в следующий стандарт поколения связи — это всегда важное событие для цифровой инфраструктуры всего региона.