Под угрозой уголовного дела директор компании на Ставрополье снес самострой
В Ставропольском крае директор организации после визита приставов добровольно снес самовольную постройку, которую ранее самовольно сдавал в аренду. О причинах демонтажа сообщили в ГУФССП России по Ставропольскому краю.
На исполнение в Минераловодский районный отдел ведомства поступил исполнительный документ об обязании юридического лица снести незаконное строение в течение шести месяцев. Руководитель компании установленный срок проигнорировал и продолжал получать доход от аренды здания.
Денежные взыскания — 100-тысячный исполнительский сбор и штрафы на общую сумму 80 тыс. рублей — не побудили организацию исполнить решение суда. Следующей мерой понуждения приставы уведомили директора о последующем привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
Не дожидаясь возбуждения уголовного дела, руководитель снес незаконное строение.