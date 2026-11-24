Денежные взыскания — 100-тысячный исполнительский сбор и штрафы на общую сумму 80 тыс. рублей — не побудили организацию исполнить решение суда. Следующей мерой понуждения приставы уведомили директора о последующем привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).