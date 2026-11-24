Суд в Крыму рассмотрит дело о передаче координат российской военной техники Украине
Прокуратура Крыма направила в Верховный суд республики уголовное дело о государственной измене. Обвиняемому вменяют передачу украинской спецслужбе сведений о расположении российских вооружений и военной техники, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, мужчина, выступавший против специальной военной операции, вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество. В июне 2023 года по заданию куратора он собрал и передал украинской спецслужбе географические координаты мест дислокации вооружения и военной техники.
Кроме того, по месту жительства обвиняемого обнаружили боеприпасы, которые он незаконно хранил. Его деятельность выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Уголовное дело передано в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу.