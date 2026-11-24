По версии следствия, мужчина, выступавший против специальной военной операции, вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество. В июне 2023 года по заданию куратора он собрал и передал украинской спецслужбе географические координаты мест дислокации вооружения и военной техники.