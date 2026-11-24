«У предпринимателей каждый день возникает множество рутинных задач, которые требуют внимания, но отнимают время у развития бизнеса. Мы развиваем “Катюшу”, чтобы помощь была рядом именно тогда, когда она нужна: провести платеж, ответить клиенту, подготовить вакансию или текст для продвижения. Расширяя возможности ассистента и делая его доступным в привычных каналах, мы помогаем клиентам разгрузить свой день и сосредоточиться на решениях, от которых зависит рост их дела», – отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ Иван Паткин.