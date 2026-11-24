В Сочи непогода повалила деревья и повредила жилой дом
В Сочи после ночного ухудшения погоды зафиксировали падение деревьев в трех районах города и повреждение жилого дома. Порывы ветра достигали 21 м/с. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в администрации курорта.
За ночь падение деревьев зарегистрировали в Хостинском, Центральном и Лазаревском районах. В Хостинском районе также пострадал жилой дом: частично повреждена кровля и выбиты стекла. Коммунальные и спасательные службы выехали на места происшествий. Основные последствия непогоды уже устранены.
В администрации Сочи сообщили, что обращения жителей рассматриваются индивидуально. При необходимости пострадавшим окажут помощь.
В настоящее время атмосферный фронт проходит над территорией города. Осадки остаются умеренными, однако сохраняется вероятность дальнейшего ухудшения погодных условий. Штормовое предупреждение продолжает действовать.
Городские службы и спасательные подразделения остаются на дежурстве. Обстановка находится под круглосуточным контролем. Инфраструктура курорта работает в штатном режиме. Перед службами поставлена задача сохранять готовность и оперативно реагировать на сообщения о происшествиях.
Жителей и гостей Сочи просят соблюдать меры предосторожности во время сильного ветра. В частности, автомобилистам рекомендуют не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями. Также следует по возможности избегать прогулок на открытых пространствах.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.