В Ростовской области суд запретил предпринимателю продавать БАД через маркетплейсы
Мясниковский районный суд обязал индивидуального предпринимателя прекратить продажу биологически активных добавок в интернете. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Иск подала межрегиональная общественная организация «Потребнадзор». В ходе разбирательства установлено, что предприниматель продавал БАД через маркетплейсы, хотя продукция не прошла обязательную государственную регистрацию. Сведения о добавках отсутствовали в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации. Нарушения подтвердили заключения товароведческой экспертизы и технического исследования.
Суд удовлетворил иск и обязал предпринимателя прекратить реализацию специализированной пищевой продукции — биологически активных добавок — в интернете.
Решение суда пока не вступило в законную силу.