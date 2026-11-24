Иск подала межрегиональная общественная организация «Потребнадзор». В ходе разбирательства установлено, что предприниматель продавал БАД через маркетплейсы, хотя продукция не прошла обязательную государственную регистрацию. Сведения о добавках отсутствовали в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации. Нарушения подтвердили заключения товароведческой экспертизы и технического исследования.