Маржа без лишних расходов: международные переводы за 1 рубль для импортеров Свердловской области
Для компаний, работающих с зарубежными поставщиками, стоимость перевода – заметная статья расходов. Комиссия за платеж и наценка на конвертациях могут снижать маржу и влиять на стоимость для конечного покупателя.
С 11 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года Российская система международных расчетов А7 проводит акцию, которая превращает оплату перевода в символическую сумму: платеж в любую точку мира* – за 1 рубль при приобретении векселя А7 на срок от 31 дня.
Как это работает:
Клиент приобретает вексель, номинал которого покрывает сумму платежа в рублях, и поручает А7 организовать перевод зарубежному контрагенту в USD, EUR, AED или CNY (другие валюты – по запросу). Конвертация – по курсу Банка России, без скрытых комиссий. Остаток номинала и все начисленные проценты по векселю возвращаются клиенту.
Преимущества для бизнеса:
- 1.
Из себестоимости товара уходит расход на перевод;
- 2.
Проще планировать бюджет: расчет идет по курсу Банка России, без дополнительных комиссий.
Предложение актуально для бизнеса с большим объемом международных платежей – торговля и импорт, электроника, логистика и производства с импортными комплектующими. Подробные условия – на a7-agent.ru.
Сроки проведения акции: с 11.11.2026 по 28.02.2027. Сведения об организаторе акции, правилах, тарифах и ограничениях — на сайте.
ООО «А7-Агент» ИНН: 9710138144Реклама