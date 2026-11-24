Высота снежного покрова в горах Сочи превысила метр
Высота снежного покрова в высокогорье под Сочи достигла 123 см. За минувшую ночь на вершине Роза Пик, расположенной на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря, выпало еще семь сантиметров снега. Об этом сообщили в официальном канале горнолыжного курорта.
Снегопад в высокогорье продолжается, на вершинах наблюдается метель. Видимость не превышает 100 м, температура воздуха составляет до минус одного градуса.
На более низких участках устойчивый снежный покров пока не сформировался. На высотах до 1100 метров над уровнем моря идет дождь, на промежуточных отметках выпадает мокрый снег.
Для подготовки горнолыжных трасс к катанию одного свежего снега недостаточно. Снежное покрытие необходимо уплотнить и выровнять. Для формирования устойчивого слоя курорты также используют системы искусственного оснежения.
Ранее «Ъ-Сочи» писал, что на зимнее содержание автомобильных дорог курорта предусмотрели 140 млн руб. К работам подготовили более 250 специалистов и специализированную технику, а также сформировали запас противогололедных материалов.