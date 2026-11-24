Высота снежного покрова в высокогорье под Сочи достигла 123 см. За минувшую ночь на вершине Роза Пик, расположенной на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря, выпало еще семь сантиметров снега. Об этом сообщили в официальном канале горнолыжного курорта.