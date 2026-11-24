«Одной из важнейших задач на будущие периоды для нас с вами является развитие гражданского производства. Мы с вами понимаем, что гособоронзаказ — это заказ, который необходимо выполнить точно, в срок, и это не может обсуждаться. При этом нам необходимо наращивать долю гражданской продукции в сфере ОПК»,— пояснила Ольга Абрамова.