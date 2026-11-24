Ольга Абрамова призвала предприятия вдвое нарастить выпуск гражданской продукции
Не теряя при этом мощностей, направленных на гособоронзаказ
К 2030 году объем выпускаемой в Удмуртии гражданской продукции должен вырасти вдвое. Об этом на сессии Госсовета Удмуртии 24 ноября рассказала врио главы республики Ольга Абрамова.
«Одной из важнейших задач на будущие периоды для нас с вами является развитие гражданского производства. Мы с вами понимаем, что гособоронзаказ — это заказ, который необходимо выполнить точно, в срок, и это не может обсуждаться. При этом нам необходимо наращивать долю гражданской продукции в сфере ОПК»,— пояснила Ольга Абрамова.
Для этого надо будет выпускать вдвое больше продукции гражданского назначения. От этого в регбюджет поступят дополнительные доходы, а также это будет подушкой социальной безопасности, подчеркнула врио главы Удмуртии.