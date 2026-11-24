«За этот период также достигнут рост на 42,7% по уплате НДФЛ, налога на прибыль — на 47,2%, НДПИ — на 47,9%. По имущественным налогам динамика к прошлому году составила 103,4%», — пояснил Байрамов, уточнив, что консолидированный бюджет исполнен на 104,3%.