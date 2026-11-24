Дагестан в 2026 году направил в федеральный бюджет 23,7 млрд рублей налогов
Отчисления налогов из Дагестана в федеральный бюджет по итогам января–сентября 2026 года составили 23,7 млрд руб., сообщил РБК Кавказ руководитель регионального управления ФНС России Айдар Байрамов. Показатель оказался в 1,5 раза, или на 7,5 млрд руб., выше значения аналогичного периода прошлого года.
«За этот период также достигнут рост на 42,7% по уплате НДФЛ, налога на прибыль — на 47,2%, НДПИ — на 47,9%. По имущественным налогам динамика к прошлому году составила 103,4%», — пояснил Байрамов, уточнив, что консолидированный бюджет исполнен на 104,3%.
Поступления в местные бюджеты идут с опережением — 109,1%, в республиканский — 102,8%.