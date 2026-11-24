В Дагестане создадут высокогорный креативно-производственный кластер за 15 млн рублей
Проект «Кубачи Фест» из Дагестана получил грант в размере 15 млн руб. Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.
Средства, как отмечается, направят на создание креативно-производственного кластера на базе Кубачинского художественного комбината и проведение фестиваля креативных индустрий. Проект стал победителем первого грантового конкурса фонда на 2027 год. На площадке комбината планируют объединить ювелиров, дизайнеров, художников, керамистов, ковровщиц, мастеров унцукульской насечки, модельеров и специалистов в области маркетинга, фотографии и видеопроизводства.
Для участников оборудуют рабочие пространства с профильным специализированным оснащением. Организаторы позиционируют площадку как самый высокогорный креативно-производственный кластер в России.
В рамках проекта также проведут фестиваль «Кубачи Фест». Планируется, что в его программу войдут ярмарка мастеров, арт-резиденция, форум креативных индустрий и образовательные мероприятия.