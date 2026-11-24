Средства, как отмечается, направят на создание креативно-производственного кластера на базе Кубачинского художественного комбината и проведение фестиваля креативных индустрий. Проект стал победителем первого грантового конкурса фонда на 2027 год. На площадке комбината планируют объединить ювелиров, дизайнеров, художников, керамистов, ковровщиц, мастеров унцукульской насечки, модельеров и специалистов в области маркетинга, фотографии и видеопроизводства.