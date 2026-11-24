Ночью над акваторией Черного моря уничтожили украинские беспилотники
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники были обнаружены над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над Черным морем. Общее количество перехваченных и уничтоженных аппаратов составило 699.
На фоне атак беспилотников в Краснодарском крае действует административная ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений.
За первое нарушение гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении размер штрафа для граждан составит до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Руководитель управления региональной безопасности администрации края Евгений Чупров пояснил, что ограничения направлены на предотвращение распространения информации о расположении военной техники, пунктах дислокации войск и последствиях чрезвычайных происшествий.