Четыре гандболистки «Ростов-Дона» попали в итоговый состав сборной России
Четыре игроки «Ростов-Дона» вошли в итоговый состав сборной России, сообщили 23 ноября в Федерации гандбола России. Анастасия Рябцева, Кристина Кожокарь, Оксана Бессалая и Алёна Амельченко отправятся на международный турнир в болгарское Кранево, который пройдет с 25 по 29 ноября.
Все четверо имеют опыт крупных турниров. Вратарь Анастасия Рябцева — чемпионка России 2016 года и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2014 года. Кристина Кожокарь трижды выигрывала чемпионат России, четыре раза — Кубок страны, а также брала серебро Лиги чемпионов. Оксана Бессалая в составе «Астраханочки» становилась бронзовым призером чемпионата России; в 2026 году команда вновь заняла третье место. Алёна Амельченко — чемпионка Европы среди юниорок 2011 года и среди молодежи 2013 года.
Всего в окончательный состав сборной вошли 16 гандболисток. Помимо ростовчанок, на турнир поедут семь спортсменок из московского ЦСКА, две — из румынской «Дунэри», а также по одной из «Звезды», «Динамо-Синары» и румынского «Бухареста».