Все четверо имеют опыт крупных турниров. Вратарь Анастасия Рябцева — чемпионка России 2016 года и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2014 года. Кристина Кожокарь трижды выигрывала чемпионат России, четыре раза — Кубок страны, а также брала серебро Лиги чемпионов. Оксана Бессалая в составе «Астраханочки» становилась бронзовым призером чемпионата России; в 2026 году команда вновь заняла третье место. Алёна Амельченко — чемпионка Европы среди юниорок 2011 года и среди молодежи 2013 года.