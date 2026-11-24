Глава региона ответит на вопросы жителей, связанные с ЖКХ, дорогами, здравоохранением, образованием, транспортом. Прямой эфир будет доступен на телеканалах «Россия 24» и «Астрахань 24», радиостанциях «Южная волна», «Маяк», «Вести FM», «Радио России», а также на странице губернатора и в группе Астраханской области во «ВКонтакте» и канале мессенджера Max.