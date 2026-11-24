Сочи вошел в топ-5 популярных направлений для спонтанных поездок в ноябре
Сочи вошел в четверку самых популярных направлений для спонтанных поездок в ноябре 2026 года. На него пришлось 4% бронирований, совершенных за один-два дня до начала путешествия. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Твил.ру.
Лидером рейтинга стала Москва, на которую пришлось 16% спонтанных бронирований. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 10%, третье — Краснодар с 4%. Сочи расположился на четвертой позиции. В первую десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Геленджик, Симферополь, Пятигорск и Ялта.
Средняя стоимость двух ночей проживания в Сочи составила 2,1 тыс. руб. Это самый низкий показатель среди десяти наиболее востребованных направлений. В Краснодаре аналогичное размещение обходилось в 3,5 тыс. руб., в Геленджике — в 3,7 тыс. руб.
Самым дорогим направлением рейтинга стала Москва, где две ночи проживания в среднем стоили 4,6 тыс. руб. В Казани этот показатель составил 4,3 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — 4 тыс. руб.