На Ставрополье реализуются проекты обновления международной инфраструктуры двух аэропортов. В аэропорту Ставрополя реконструируют международный терминал, который планируют открыть к концу 2026 года. После модернизации пропускная способность международного сектора должна составить 120 пассажиров в час. На ремонт помещений для размещения пункта пропуска через государственную границу регион предусмотрел 460,7 млн руб. на 2026–2027 годы. В Минеральных Водах холдинг «Новапорт» планирует вложить до 3 млрд руб. в перепланировку международного терминала, что позволит вдвое увеличить его пропускную способность — до 720 пассажиров в час. Кроме того, в 2026–2028 годах здесь запланирована реконструкция аэродромной инфраструктуры, включая взлетно-посадочную полосу, стоимостью около 12 млрд руб.