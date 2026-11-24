Ставрополье компенсирует аэропортам проценты по кредитам на строительство
Правительство Ставропольского края утвердило порядок субсидирования организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность в регионе. Из краевого бюджета им будут компенсировать часть расходов на погашение процентов по кредитам, привлеченным для строительства объектов аэропортовых комплексов. Возмещению подлежат процентные платежи, фактически произведенные в 2026 году. С постановлением губернатора Владимира Владимирова ознакомился «Ъ-Кавказ».
Получателями субсидии могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие в Ставропольском крае. При этом кредит должен быть привлечен до 1 января 2026 года в кредитной организации на строительство объектов аэропортового комплекса на территории региона. Сам комплекс должен быть введен в эксплуатацию.
Распорядителем средств назначено министерство дорожного хозяйства и транспорта края. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе через систему «Электронный бюджет». Для участия организациям необходимо представить кредитные договоры и графики платежей, документы о вводе объектов в эксплуатацию и правах на них, а также расчет фактически уплаченных в 2026 году процентов с подтверждающими платежными документами. От одного претендента принимается только одна заявка.
Размер субсидии будет зависеть от фактических расходов на обслуживание кредитов и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эту меру поддержки. Если победителями отбора станут несколько организаций, средства распределят между ними пропорционально объему уплаченных процентов. При этом выплата не может превышать сумму, указанную в заявке получателя.
В постановлении не приводится общий объем финансирования субсидии и не называются потенциальные получатели. Документ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
На Ставрополье реализуются проекты обновления международной инфраструктуры двух аэропортов. В аэропорту Ставрополя реконструируют международный терминал, который планируют открыть к концу 2026 года. После модернизации пропускная способность международного сектора должна составить 120 пассажиров в час. На ремонт помещений для размещения пункта пропуска через государственную границу регион предусмотрел 460,7 млн руб. на 2026–2027 годы. В Минеральных Водах холдинг «Новапорт» планирует вложить до 3 млрд руб. в перепланировку международного терминала, что позволит вдвое увеличить его пропускную способность — до 720 пассажиров в час. Кроме того, в 2026–2028 годах здесь запланирована реконструкция аэродромной инфраструктуры, включая взлетно-посадочную полосу, стоимостью около 12 млрд руб.