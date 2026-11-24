Администрация главы Удмуртии назвала фейком видеозапись с песней, якобы записанной ветеранами СВО с «удмуртской земли». Текст дискредитирует ВС РФ, а в видеозаписи использованы фрагменты с уполномоченной при президенте по правам ребенка Марией Львовой—Беловой.