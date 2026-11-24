Число магазинов товаров для дома в Ростове за год сократилось на 8%
К 1 ноября 2026 года в Ростове-на-Дону насчитывалось 715 магазинов с товарами для дома — на 8% меньше, чем годом ранее. Данные геосервиса «2ГИС» приводит «РИА Недвижимость».
В целом по всем городам-миллионникам за год число таких точек сократилось на 12%, до 25,1 тыс. Сильнее всего просела категория посуды — минус 18%, до 6,9 тыс. Магазинов хозтоваров стало меньше на 8% (до 10,4 тыс.), домашнего текстиля — на 9% (до 7,6 тыс.), мебели — на 12% (до 6,4 тыс.).
Давление на офлайн-сегмент оказывают маркетплейсы. Площадки перетягивают часть продаж товаров для дома на себя: покупатели все чаще приходят в магазины, чтобы посмотреть и потрогать товар, а заказывают в интернете — там дешевле и удобнее.