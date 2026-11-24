В целом по всем городам-миллионникам за год число таких точек сократилось на 12%, до 25,1 тыс. Сильнее всего просела категория посуды — минус 18%, до 6,9 тыс. Магазинов хозтоваров стало меньше на 8% (до 10,4 тыс.), домашнего текстиля — на 9% (до 7,6 тыс.), мебели — на 12% (до 6,4 тыс.).