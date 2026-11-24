В четырех поселках Красносулинского района снизили давление воды
В Красносулинском районе с 08:30 24 ноября снижено давление в системе водоснабжения. Об этом сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе в районе насосной станции на улице Галатова. Пониженное давление подается в поселки Горняцкий, Казачий, Соцпоселок и Раково.
Завершить работы планируют к 19:00. Для жителей организован подвоз воды по заявкам. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в городе Шахты ограничили водоснабжение из-за технологического нарушения.