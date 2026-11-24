В Вологде завершили первый этап реконструкции речного вокзала на Советском проспекте, 39. Работы на одном из знаковых объектов города планируют закончить к его 880-летию, которое отметят в июне 2027 года. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.