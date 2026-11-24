В Вологде завершили первый этап реконструкции речного вокзала
В Вологде завершили первый этап реконструкции речного вокзала на Советском проспекте, 39. Работы на одном из знаковых объектов города планируют закончить к его 880-летию, которое отметят в июне 2027 года. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Специалисты выполнили демонтаж старой штукатурки и стропильных конструкций, покраску фасада в теплый светло-бежевый цвет, установку 28 новых окон, замену дверей»,— сообщил губернатор в «Максе».
В рамках следующего этапа предусмотрен капитальный ремонт внутренних помещений. Планируется обновить полы, потолки и стены, проложить инженерные коммуникации, установить мебель и оборудование.
Кроме того, здание речного вокзала оформят архитектурной подсветкой.