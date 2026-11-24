На Дону выявили снятие плодородного слоя почвы на сельхозземлях
В Ростовской области выявили нарушение земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, на площади 1,8 тыс. кв. м собственник провел работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы. Нарушение зафиксировали в рамках мониторинга в Сальском районе.
В отношении собственника участка составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель). Ему также выдали предписание об устранении выявленного нарушения.