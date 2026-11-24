В Северной Осетии предупредили о шквалистом ветре до 28 м/с
В Республике Северная Осетия—Алания объявлено штормовое предупреждение. О непогоде предупредили в региональном ГУ МЧС России.
С 07:40–09:40 вторника, 24 ноября, до конца суток, а также ночью и утром 25 ноября в регионе ожидается сильный юго-западный ветер. Его порывы в горных и предгорных районах достигнут 25 м/с, местами до 28 м/с.
В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и нарушения жизнеобеспечения населения в результате аварий на объектах энергоснабжения и усиления ветра.