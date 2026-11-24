На сельхозземлях под Оренбургом обнаружили свалку размером с два футбольных поля
Чиновники длительное время не убирали мусор
В Оренбургском районе на землях, предназначенных для сельскохозяйственных работ, устроили несанкционированную свалку бытового мусора. Отходы занимали площадь более 17 тыс. кв. м. Об этом сообщает прокуратура.
Нарушение выявили в Горном сельсовете. Проверка показала, что местная администрация не принимала мер к устранению проблемы.
В связи с этим спецпрокурор обратился в суд с требованием ликвидировать свалку. Иск был удовлетворен. В настоящее время надзорное ведомство контролирует исполнение решения.