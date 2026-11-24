В Ставрополе завершили капремонт электросетей трех многоквартирных домов
В Ставрополе отремонтировали внутридомовые системы электроснабжения трех многоквартирных домов. Специалисты обновили более 9,5 тыс. погонных метров сетей. Стоимость работ превысила 17,4 млн руб. Об этом сообщили в фонде капремонта края.
Ремонт коснулся зданий на улице Пригородной, 203, проспекте Ворошилова, 7/3 и улице 50 лет ВЛКСМ, 73/1. Дома построены в 1983–1990 годах, и за десятилетия эксплуатации электрические сети выработали ресурс: повреждения кабелей и устаревшее оборудование превратились в фактор риска.
Опасность таких неисправностей в том, что, в отличие от трещин на фасаде или протечек кровли, неполадки проводки не всегда заметны. При этом поврежденная изоляция и ненадежные соединения способны привести к короткому замыканию и возгоранию.
В ходе работ проложили новые кабельные каналы, установили распределительные щиты и современную защитную автоматику. Алюминиевые кабели заменили медными до индивидуальных щитков собственников. В местах общего пользования смонтировали энергоэффективные светильники с датчиками движения.