На Ставрополье предложили повысить налоговые платежи для части иностранных работников
Правительство Ставропольского края предложило дифференцировать региональный коэффициент, который применяется при расчете фиксированных авансовых платежей по НДФЛ для иностранных работников. С 1 января 2027 года для занятых у физических лиц в личных и домашних хозяйствах его предлагается установить на уровне 3,0, для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей — 2,8. Ранее принятым краевым законом на следующий год был предусмотрен единый коэффициент 2,7. С проектом документа ознакомился «Ъ-Кавказ».
Разделение связано с изменениями федерального налогового законодательства, которые начнут действовать с 1 января 2027 года. Новый порядок предусматривает фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для трех категорий иностранных граждан. К первой относятся работающие по патенту у физических лиц для личных и домашних нужд, ко второй — трудоустроенные по патенту в организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также у нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой. Третья категория — временно и постоянно проживающие в России иностранцы, работающие у физических лиц для личных и домашних нужд, а также некоторые работающие там без патента или разрешения на работу.
Для второй категории в Ставропольском крае предлагают сохранить более низкий коэффициент — 2,8. Для первой и третьей, то есть занятых в частных домохозяйствах, — установить повышенный показатель 3,0. Таким образом, регион намерен применить предусмотренную федеральным законодательством возможность устанавливать для этих групп разные коэффициенты.
С учетом федерального коэффициента-дефлятора на 2027 год — 3,006 — ежемесячный фиксированный авансовый платеж для работающих в организациях и у предпринимателей составит около 10,1 тыс. руб. Для двух других категорий при коэффициенте 3,0 он достигнет примерно 15,3 тыс. руб. Расчет сделан исходя из установленных Налоговым кодексом базовых сумм в 1,2 тыс. и 1,7 тыс. руб. соответственно, без учета предусмотренных федеральным законом дополнительных платежей за находящихся на иждивении членов семьи.
Поправки подготовлены к статье 1 закона Ставропольского края от 3 ноября 2026 года №113-кз. Проект документа в случае принятия вступит в силу с начала следующего года.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что власти Ставрополья планируют увеличить региональный коэффициент для расчета стоимости патента с 2,5 в 2026 году до 2,7 в 2027-м. Соответствующий закон был принят в начале ноября. Новый проект корректирует уже установленный показатель с учетом предстоящего разделения иностранных работников на категории.