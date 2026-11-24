Разделение связано с изменениями федерального налогового законодательства, которые начнут действовать с 1 января 2027 года. Новый порядок предусматривает фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для трех категорий иностранных граждан. К первой относятся работающие по патенту у физических лиц для личных и домашних нужд, ко второй — трудоустроенные по патенту в организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также у нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой. Третья категория — временно и постоянно проживающие в России иностранцы, работающие у физических лиц для личных и домашних нужд, а также некоторые работающие там без патента или разрешения на работу.