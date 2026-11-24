В Северную Осетию за последние сутки доставили 432 тонны бензина и столько же дизельного топлива. Еще 2,1 тыс. т бензина и более 1 тыс. т дизеля находятся в пути. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.