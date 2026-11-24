В Северной Осетии ожидают поставку еще 3,2 тысячи тонн топлива
В Северную Осетию за последние сутки доставили 432 тонны бензина и столько же дизельного топлива. Еще 2,1 тыс. т бензина и более 1 тыс. т дизеля находятся в пути. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Запасы в республике составляют почти 2,6 тыс. т бензина и 2,3 тыс. т дизельного топлива.
За сутки чрезвычайных ситуаций, по данным властей, в регионе не зарегистрировано. На дорогах произошло одно ДТП, пострадавших нет. Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты. В электронной очереди на проезд ожидает 661 большегруз, еще 518 находятся на стоянках.
Сотрудники МЧС ликвидировали два пожара. В сфере ЖКХ зафиксировали четыре аварийных отключения, все они оперативно устранены.